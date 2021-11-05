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3. doz BioNTech kime ne zaman yapılacak? Öncelikli gruplar kimler? 3. doz BioNTech neden gerekli?

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz BioNTech aşısı olup üzerinden 6 ay geçen kişilere hatırlatma dozu yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Peki 3. doz BioNTech kime ne zaman yapılacak? Öncelikli gruplar kimler? 3. doz BioNTech neden gerekli? İşte detaylar...

05.11.2021 08:52 - Son Güncelleme: 05.11.2021 10:02
3. doz BioNTech kime ne zaman yapılacak? Öncelikli gruplar kimler? 3. doz BioNTech neden gerekli?

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz BioNTech aşısı olup üzerinden 6 ay geçen kişilere hatırlatma dozu yapılmasına karar verildiğini açıkladı. İşte Fahrettin Koca'nın o açıklamaları:

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3. doz BioNTech kime ne zaman yapılacak? Öncelikli gruplar kimler? 3. doz BioNTech neden gerekli?

Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantımızda ise yine bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları sıralamak gerekirse:

1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi.

3. doz BioNTech kime ne zaman yapılacak? Öncelikli gruplar kimler? 3. doz BioNTech neden gerekli?

Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

3. doz BioNTech kime ne zaman yapılacak? Öncelikli gruplar kimler? 3. doz BioNTech neden gerekli?

2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

3. doz BioNTech kime ne zaman yapılacak? Öncelikli gruplar kimler? 3. doz BioNTech neden gerekli?

3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

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