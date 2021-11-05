3. doz BioNTech kime ne zaman yapılacak? Öncelikli gruplar kimler? 3. doz BioNTech neden gerekli?

Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantımızda ise yine bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları sıralamak gerekirse:

1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi.