3. doz BioNTech kime ne zaman yapılacak? Öncelikli gruplar kimler? 3. doz BioNTech neden gerekli?
Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz BioNTech aşısı olup üzerinden 6 ay geçen kişilere hatırlatma dozu yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Peki 3. doz BioNTech kime ne zaman yapılacak? Öncelikli gruplar kimler? 3. doz BioNTech neden gerekli? İşte detaylar...
05.11.2021 08:52
- Son Güncelleme: 05.11.2021 10:02
Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz BioNTech aşısı olup üzerinden 6 ay geçen kişilere hatırlatma dozu yapılmasına karar verildiğini açıkladı. İşte Fahrettin Koca'nın o açıklamaları:
3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.
4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir.