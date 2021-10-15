SON DAKİKA: TSK’nın ilk kadın filo komutanı Hava Pilot Yarbay Esra Özatay Antalya Hava Meydan Komutanı oldu

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na atanan ve burada öğretmen pilot olan Esra Özatay, 2013 yılında Türk Yıldızları akrobasi ekibinin görev yaptığı 134'üncü Filo'ya komutan olarak, Türkiye'de ilk kadın jet filo komutanı unvanına sahip oldu.