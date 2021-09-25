AKM Millet Bahçesi 28 Ekim’de Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak

Çocuklarımızın eğlenerek vakit geçirecekleri çocuk kulübümüz, tohum merkezimiz, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, açık hava sineması, su gösteri havuzu ve bisiklet park alanları bulunacak. 5 bin kişilik konferans salonu, sergilerin yapılacağı fuaye alanlarının olduğu çok amaçlı bir kültür merkezi yapıyoruz. Cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası, sağlık merkezi gibi zengin ve işlevsel alanlarla Ankaralı hemşehrilerimize hizmet verecek" diye konuştu.

