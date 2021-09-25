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Başkan Erdoğan incelemişti... Akkuyu NGS’de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesinde, bu yıl planlanan temel inşaat ve montaj çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasına, dünyanın en güçlü vinçlerinden Liebherr LR 13000 model paletli mobil vincin ikincisi kurularak devreye alındı.

25.09.2021 14:22 - Son Güncelleme: 25.09.2021 14:23
Başkan Erdoğan incelemişti... Akkuyu NGS’de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, NGS inşaat sahasına, Liebherr LR 13000 model paletli mobil vincin ikincisinin kurularak devreye alındığı belirtildi.

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Başkan Erdoğan incelemişti... Akkuyu NGS’de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı

Dünya genelinde bulunan aynı modeldeki 5 vinçten 2'sinin Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşaat sahasında hizmete alındığına işaret edilen açıklamada, vinç yardımıyla ikinci güç ünitesinin reaktör binasında iç koruma kabuğunun ikinci katmanı monte edilip reaktör şaftının destek kirişinin kurulumunun yapılarak bu yılın temel inşaat, montaj çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Başkan Erdoğan incelemişti... Akkuyu NGS’de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS sahasında yürütülen çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

Başkan Erdoğan incelemişti... Akkuyu NGS’de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı

"Önemli inşaat faaliyetlerinin hayata geçirilmesi planlanırken, halihazırda birinci güç ünitesinde hizmet veren Liebherr LR 13000 vincinin benzerinin getirilmesine karar verildi.

Başkan Erdoğan incelemişti... Akkuyu NGS’de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı

İkinci ve üçüncü güç ünitelerinin inşa alanlarında büyük boyutlu kargo ve yapıların montajını sağlama ihtiyacı dolayısıyla, Akkuyu NGS inşaat sahasına aynı modelden bir vinç daha getirildi.

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