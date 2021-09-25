Başkan Erdoğan incelemişti... Akkuyu NGS’de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesinde, bu yıl planlanan temel inşaat ve montaj çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasına, dünyanın en güçlü vinçlerinden Liebherr LR 13000 model paletli mobil vincin ikincisi kurularak devreye alındı.
25.09.2021 14:22
- Son Güncelleme: 25.09.2021 14:23
Dünya genelinde bulunan aynı modeldeki 5 vinçten 2'sinin Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşaat sahasında hizmete alındığına işaret edilen açıklamada, vinç yardımıyla ikinci güç ünitesinin reaktör binasında iç koruma kabuğunun ikinci katmanı monte edilip reaktör şaftının destek kirişinin kurulumunun yapılarak bu yılın temel inşaat, montaj çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.