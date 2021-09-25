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Haberler Güncel Z kuşağı TEKNOFEST'te! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener uyuyor mu?

Z kuşağı TEKNOFEST'te! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener uyuyor mu?

Hemen her gün Z kuşağı üzerinden slogan atan Millet İttifakı liderleri ve üyeleri, gençliğin akın ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST) görmezden geldi. Gençlerin kendi yanlarında olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali ile ilgili bir açıklama dahi yayınlamadı. Muhalefet paydaşlarından hiçbir ziyaretin olmadığı festivale yoğun katılım var. Haberin detayları...

AA
takvim.com.tr
25.09.2021 10:21 - Son Güncelleme: 25.09.2021 10:45
Z kuşağı TEKNOFEST’te! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener uyuyor mu?

4. kez düzenlenen teknoloji alanında çeşitli etkinliklerin yapıldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) gençler adeta akın ediyor.

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Z kuşağı TEKNOFEST’te! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener uyuyor mu?

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde ürettiği kritik önemdeki füzeler, uçaklar, silahlar, İHA ve SİHA'lar ve yerli ve uçan otomobil festivalde meraklılarına sergileniyor.

Z kuşağı TEKNOFEST’te! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener uyuyor mu?

Üniversitelilerin yanı sıra ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin daha fazla ilgi gösterdiği atölyeye, festivalin ilk 3 gününde yaklaşık 1000 öğrenci katıldı.

Z kuşağı TEKNOFEST’te! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener uyuyor mu?

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivale özellikle Z kuşağı büyük katılım gösteriyor.

Z kuşağı TEKNOFEST’te! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener uyuyor mu?

MUHALEFET TEKNOFEST'İ GÖRMEDİ

Her fırsatta Z kuşağı bizim yanımızda iddiasında bulunan CHP ve İYİ Parti liderleri genliğin kalbinin attığı TEKNOFEST'i görmezden geldi. Muhalafeten hiçbir ismin festivale gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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