Z kuşağı TEKNOFEST'te! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener uyuyor mu?
Hemen her gün Z kuşağı üzerinden slogan atan Millet İttifakı liderleri ve üyeleri, gençliğin akın ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST) görmezden geldi. Gençlerin kendi yanlarında olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali ile ilgili bir açıklama dahi yayınlamadı. Muhalefet paydaşlarından hiçbir ziyaretin olmadığı festivale yoğun katılım var. Haberin detayları...
25.09.2021 10:21
- Son Güncelleme: 25.09.2021 10:45
Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde ürettiği kritik önemdeki füzeler, uçaklar, silahlar, İHA ve SİHA'lar ve yerli ve uçan otomobil festivalde meraklılarına sergileniyor.