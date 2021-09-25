Z kuşağı TEKNOFEST’te! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener uyuyor mu?

MUHALEFET TEKNOFEST'İ GÖRMEDİ

Her fırsatta Z kuşağı bizim yanımızda iddiasında bulunan CHP ve İYİ Parti liderleri genliğin kalbinin attığı TEKNOFEST'i görmezden geldi. Muhalafeten hiçbir ismin festivale gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.