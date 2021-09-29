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Koronavirüste kokteyl aşı geliyor! Çocuklarda da kullanılabilecek

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle mücadelede aşılama hız kesmeden devam ederken Akdeniz Üniversitesi'nde çalışmaları süren kokteyl Covid-19 aşısı, insan deneylerine hazır hale geldi. Nicotiana Benthamiana adlı yeşil bitki yapraklarından üretilerek hem spike proteini hem de nukleokapsid proteinini hedefleyen kokteyl aşının, çocuklarda da güvenle kullanılabileceği bildirildi.

29.09.2021 10:44 - Son Güncelleme: 29.09.2021 10:44
Koronavirüste kokteyl aşı geliyor! Çocuklarda da kullanılabilecek

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov ve ekibinin 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı kokteyl Covid-19 aşısı, insan deneylerine hazır hale geldi.

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Koronavirüste kokteyl aşı geliyor! Çocuklarda da kullanılabilecek

Nicotiana Benthamiana adlı yeşil bitki yapraklarından üretilen kokteyl aşıda hem spike proteini hem de nukleokapsid proteini hedeflediklerini belirten Sağlık Bakanlığı Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mammedov, 1 kilo bitkiden yaklaşık 5 bin doz aşının üretilebileceğini, aşının çocuklarda da güvenli kullanılabileceğini söyledi.

Koronavirüste kokteyl aşı geliyor! Çocuklarda da kullanılabilecek

İLK KEZ NUKLEOKAPSİD PROTEİNİ HEDEFLENDİ
SARS-CoV-2 virüsünün çok mutasyona uğradığı için mevcut aşıların etkisinin azaldığına dikkati çeken Prof. Dr. Mammedov, dünyada ilk kez spike proteinin yanında nukleokapsid proteini hedef aldıklarını söyledi.

Koronavirüste kokteyl aşı geliyor! Çocuklarda da kullanılabilecek

Geliştirdikleri aşının umut verici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tarlan Mammedov, "Çünkü burada iki antijen var. Spike proteini ile nukleokapsid protein. Mevcut aşılardaki spike proteinde az değişiklik oluyor ama nukleokapsid proteinde değişiklik daha az oluyor.

Koronavirüste kokteyl aşı geliyor! Çocuklarda da kullanılabilecek

O nedenle mevcut mutasyonlara karşı etkili" dedi. Geliştirdikleri aşının protein bazlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mammedov, "Aşımızın vücutta iki antikor üretmesini hedefledik. Kokteyl dememizin nedeni bu. Böylelikle aşının koruyuculuğunu iki kat artırıyor" diye konuştu.

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