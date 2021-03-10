Türk zırhlısı Ejder Yalçın ihracatta yakaladığı başarılara yenilerini ekliyor!

Ejder Yalçın 4x4 aracının muharip ve destek görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş 10'dan farklı konfigürasyonu bulunuyor. Bu araçlar Orta Doğu, Körfez, Asya, Afrika ve Avrupa bölgelerinde birçok ülke tarafından tercih ediliyor.

Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Macaristan'ın envanterine 2020'de giren Ejder Yalçın 4x4 aracı, Türkiye dışında bir NATO ülkesi tarafından kullanılan ilk zırhlı araç oldu.