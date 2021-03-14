HES haritasında korkutan görüntü! İstanbul kırmızı kategoriye mi geçiyor? Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum
Türkiye 1 Mart itibarıyla kademe kademe normalleşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın vaka yoğunluğuna göre ayırdığı renk kategorilerinde turuncu renkte olan İstanbul, Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından korkutan görüntüler vermeye başladı. Hafta sonu caddeler ve sokaklar insan kaynarken sosyal mesafe unutuldu. Gözler yeni Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrilmişken İstanbul kırmızı kategoriye mi geçiyor? sorusu en çok merak edilenlerden oldu. İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka yoğunluğu haritasında son durum
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Kentteki tüm ilçelerin merkezindeki camilerde Kovid-19 ile mücadele ederken hayatını kaybeden 33 sağlık çalışanı ve vatandaşlar için ikindi namazı öncesi düzenlenen mevlit programında, okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüp Sultan Camisi'ndeki program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla 1 yıldır tüm ülkenin mücadele ettiğini ve 33 sağlık çalışanının bu uğurda hayatını kaybettiğini söyledi.
ARNAVUTKÖY
Sağlık Bakanlığının en son açıkladığı verilere göre toplam 29 bin 320 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Vali Yerlikaya, "Yarın 14 Mart Tıp Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlamamız var. Bugün Eyüp Sultan'da ve 39 ilçemizin merkez camilerinde valiliğimizin koordinasyonu ama kıymetli İl Müftümüzün organizasyonuyla 33 sağlık çalışanları ve bütün vatandaşlarımızın ruhlarına hatim indirildi. Az önce hem hatim duası hem de Mevlid-i Şerif okundu." diye konuştu.