HES haritasında korkutan görüntü! İstanbul kırmızı kategoriye mi geçiyor? Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum

ARNAVUTKÖY

Sağlık Bakanlığının en son açıkladığı verilere göre toplam 29 bin 320 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Vali Yerlikaya, "Yarın 14 Mart Tıp Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlamamız var. Bugün Eyüp Sultan'da ve 39 ilçemizin merkez camilerinde valiliğimizin koordinasyonu ama kıymetli İl Müftümüzün organizasyonuyla 33 sağlık çalışanları ve bütün vatandaşlarımızın ruhlarına hatim indirildi. Az önce hem hatim duası hem de Mevlid-i Şerif okundu." diye konuştu.