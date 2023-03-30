Bayraktar Kızılelma 20 bin feet irtifaya çıktı! Bir test daha başarıyla tamamlandı
Türkiye'nin yerli ve milli gururu Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı gökyüzünde testlere başarıyla devam ediyor. Bayraktar KIZILELMA 20 bin feet irtifaya çıkarak Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. Uçuş testine eşlik eden Bayraktar AKINCI da kamerasıyla Bayraktar KIZILELMA'yı gökyüzünde izledi.
Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla mili ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı gökyüzünde testlere başarıyla devam ediyor. Test programı kapsamında gerçekleştirilen Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi de başarıyla tamamlandı.
ÜÇÜNCÜ UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
Bayraktar KIZILELMA'nın gökyüzündeki testleri devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bu kapsamda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen üçüncü uçuşta, Bayraktar KIZILELMA 20.000 feet irtifaya çıkarak Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. Uçuş testine eşlik eden Bayraktar AKINCI da kamerasıyla Bayraktar KIZILELMA'yı gökyüzünde izledi.
"2024'TE SERİ ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ"
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, testin başarıyla tamamlanmasından ardından uçuşa dair açıklamalarda bulundu: "Bayraktar KIZILELMA orta irtifadaki sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Bu gerçekleştirdiğimiz üçüncü test oldu. Bundan sonra da geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında birçok testimiz devam edecek. İnşallah 2024'ün başında KIZILELMA'nın seri üretimine başlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında heyecanla ilk uçuşunu beklediğimiz, dünyanın kısa pistli gemilerine inip kalkabilen ilk SİHA'sı olacak Bayraktar TB3'ün de ilk uçuşuna hazırlanıyoruz. Tüm bu gelişmeler vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."
"BAYRAKTAR TB3 VE KIZILELMA TEKNOFEST'TE"
Selçuk Bayraktar, tüm Türkiye'yi TEKNOFEST'e davet etti: "Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA inşallah İstanbul'da 27 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek TEKNOFEST'te milletimizle buluşacak. Tüm milletimizi teknolojinin kalbinin çaptığı yere Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezi olan TEKNOFEST'e, İstanbul'a, Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz."
REKOR SÜREDE UÇTU
Baykar'ın %100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. 23 Ocak 2022 tarihinde ikinci uçuşuyla Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı.