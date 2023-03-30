Bayraktar Kızılelma 20 bin feet irtifaya çıktı! Bir test daha başarıyla tamamlandı

"2024'TE SERİ ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, testin başarıyla tamamlanmasından ardından uçuşa dair açıklamalarda bulundu: "Bayraktar KIZILELMA orta irtifadaki sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Bu gerçekleştirdiğimiz üçüncü test oldu. Bundan sonra da geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında birçok testimiz devam edecek. İnşallah 2024'ün başında KIZILELMA'nın seri üretimine başlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında heyecanla ilk uçuşunu beklediğimiz, dünyanın kısa pistli gemilerine inip kalkabilen ilk SİHA'sı olacak Bayraktar TB3'ün de ilk uçuşuna hazırlanıyoruz. Tüm bu gelişmeler vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."