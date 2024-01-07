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AK Parti'nin 31 Mart 2023 yerel seçimler için belediye başkan adayları kimler? İstanbul, Eskişehir, Rize, Ordu, Sinop, Çanakkale...

31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum olmak üzere birçok adayın kim olduğu ve hayatı araştırılmaya başlandı. İşte Eskişehir, Rize, Ordu, Sinop, Çanakkale ve açıklanan 26 ilin adayları ve hayatları...

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 15:39 Güncelleme 07 Ocak 2024, 16:07
AK Parti’nin 31 Mart 2023 yerel seçimler için belediye başkan adayları kimler? İstanbul, Eskişehir, Rize, Ordu, Sinop, Çanakkale... 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin İstanbul dahil olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca kişi belediye başkan adaylarının kim olduğunu ve hayatını merak etti. İşte İstanbul, Rize, Tokat, Erzurum, Çanakkale, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında olduğu 26 belediye başkan adayı ve hayatları...

AK Parti’nin 31 Mart 2023 yerel seçimler için belediye başkan adayları kimler? İstanbul, Eskişehir, Rize, Ordu, Sinop, Çanakkale... 2

MURAT KURUM KİMDİR?
1976'da Ankara'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kurum, yüksek lisansını "Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı. 1999-2005 arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2009-2018 yıllarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.S. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinin ilk Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Kurum, evli ve üç çocuk babasıdır.

AK Parti’nin 31 Mart 2023 yerel seçimler için belediye başkan adayları kimler? İstanbul, Eskişehir, Rize, Ordu, Sinop, Çanakkale... 3

MUSTAFA SAVAŞ KİMDİR?
1965 yılında Aydın'ın Cine ilçesinde doğan Mustafa Savaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 26. Dönem Milletvekilliği sürecinde AK Parti MKYK üyeliği yaptı AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüttü. 27 Dönem Milletvekilliği sürecinde TBMM kamu İktisadi ve Tesebbüsleri Komisyonu Başkanlığı'na seçildi. Savaş, İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

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