AK Parti'nin 31 Mart 2023 yerel seçimler için belediye başkan adayları kimler? İstanbul, Eskişehir, Rize, Ordu, Sinop, Çanakkale...

1 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin İstanbul dahil olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca kişi belediye başkan adaylarının kim olduğunu ve hayatını merak etti. İşte İstanbul, Rize, Tokat, Erzurum, Çanakkale, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında olduğu 26 belediye başkan adayı ve hayatları...

2 MURAT KURUM KİMDİR?

1976'da Ankara'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kurum, yüksek lisansını "Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı. 1999-2005 arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2009-2018 yıllarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.S. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinin ilk Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Kurum, evli ve üç çocuk babasıdır.