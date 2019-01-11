AK Parti'li Muhyettin Aksak'a veda! Cenazesine Başkan Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onunla uzun yıllar beraber olduk, beraber yürüdük. Son dönemlerdeki rahatsızlığı ve şimdi de ahirete uğurluyoruz. Ben öncelikle bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Hepimizin akıbeti, gideceğimiz yer burası. Bundan kaçmak söz konusu değil. Bütün mesele, Rabbim bizlere imanla, Kur'anla inşallah hayatımızı idame ederek tamamlamayı nasip eylesin. Bu vesileyle Muhyettin kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref kılsın."