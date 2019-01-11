AK Parti'li Muhyettin Aksak'a veda! Cenazesine Başkan Erdoğan da katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Milletvekili Aksak'ın cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Hepimizin akıbeti bu, gideceğimiz yer burası, kaçmak mümkün değil. Rabbim bize imanla, kuranla hayatımızı tamamlamayı nasip eder. Rabbim taksiratını affetsin, cennetiyle cemaliyle ödüllendirsin." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Onunla uzun yıllar beraber olduk, beraber yürüdük. Son dönemlerdeki rahatsızlığı ve şimdi de ahirete uğurluyoruz. Ben öncelikle bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Hepimizin akıbeti, gideceğimiz yer burası. Bundan kaçmak söz konusu değil. Bütün mesele, Rabbim bizlere imanla, Kur'anla inşallah hayatımızı idame ederek tamamlamayı nasip eylesin. Bu vesileyle Muhyettin kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref kılsın."