AK Parti'li Muhyettin Aksak'a veda! Cenazesine Başbakan Erdoğan da katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Milletvekili Aksak'ın cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Hepimizin akıbeti bu, gideceğimiz yer burası, kaçmak mümkün değil. Rabbim bize imanla, kuranla hayatımızı tamamlamayı nasip eder. Rabbim taksiratını affetsin, cennetiyle cemaliyle ödüllendirsin." dedi.

11 Ocak 2019 Cuma, 16:15:59 Güncelleme: 16:17:12
AK Parti'li Muhyettin Aksak'a veda! Cenazesine Başbakan Erdoğan da katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne geçti.

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AK Parti'li Muhyettin Aksak'a veda! Cenazesine Başbakan Erdoğan da katıldı

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, ardından, 62 yaşında hayatını kaybeden eski milletvekili Aksak için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

AK Parti'li Muhyettin Aksak'a veda! Cenazesine Başbakan Erdoğan da katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Aksak'ın tabutunun başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Muhyettin Aksak'ın her zaman inandığı değerler uğruna yaşadığını ve ondan taviz vermediğini aktardı.

AK Parti'li Muhyettin Aksak'a veda! Cenazesine Başbakan Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onunla uzun yıllar beraber olduk, beraber yürüdük. Son dönemlerdeki rahatsızlığı ve şimdi de ahirete uğurluyoruz. Ben öncelikle bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Hepimizin akıbeti, gideceğimiz yer burası. Bundan kaçmak söz konusu değil. Bütün mesele, Rabbim bizlere imanla, Kur'anla inşallah hayatımızı idame ederek tamamlamayı nasip eylesin. Bu vesileyle Muhyettin kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref kılsın."

AK Parti'li Muhyettin Aksak'a veda! Cenazesine Başbakan Erdoğan da katıldı

Erdoğan, konuşmasının ardından törene katılanları Fatiha okumaya davet etti.

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