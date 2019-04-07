AK Parti'den son dakika İstanbul açıklaması: Organize usulsüzlük planlanmış

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuracaklarını açıkladı. Yavuz sandıktaki usulsüzlüklere ilişkin; "Organize usulsüzlük planlanmış, kapatılmaya çalışılıyor. Araştırdıkça çok vahim şeyler çıkıyor." dedi. Yavuz, ayrıca şu ana kadar sayılan geçersiz oylardan sonra İstanbul'daki son durumu da paylaştı.
AK Parti'den son dakika İstanbul açıklaması: Organize usulsüzlük planlanmış07.04.2019 16:01
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