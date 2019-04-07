AK Parti'den son dakika İstanbul açıklaması: Organize usulsüzlük planlanmış 07.04.2019 16:01

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuracaklarını açıkladı. Yavuz sandıktaki usulsüzlüklere ilişkin; "Organize usulsüzlük planlanmış, kapatılmaya çalışılıyor. Araştırdıkça çok vahim şeyler çıkıyor." dedi. Yavuz, ayrıca şu ana kadar sayılan geçersiz oylardan sonra İstanbul'daki son durumu da paylaştı.