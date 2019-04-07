Haberler Web TV AK Parti'den son dakika İstanbul açıklaması: Organize usulsüzlük planlanmış

AK Parti'den son dakika İstanbul açıklaması: Organize usulsüzlük planlanmış

07.04.2019 16:01

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuracaklarını açıkladı. Yavuz sandıktaki usulsüzlüklere ilişkin; "Organize usulsüzlük planlanmış, kapatılmaya çalışılıyor. Araştırdıkça çok vahim şeyler çıkıyor." dedi. Yavuz, ayrıca şu ana kadar sayılan geçersiz oylardan sonra İstanbul'daki son durumu da paylaştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları