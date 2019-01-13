AK Parti Sakarya (Adapazarı) ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda adayları açıkladı. Başkan Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından internette "AK Parti Sakarya'nın hangi ilçesinde kimi aday gösterdi? AK Parti'nin Sakarya ilçe belediye başkan adayları kim oldu?" gibi sorulara cevap arıyor...