AK Parti Sakarya (Adapazarı) ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

AK Parti'nin Sakarya Belediye Başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti "Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda" Sakarya adayları açıkladı. Peki, AK Parti Sakarya Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste...

13 Ocak 2019 Pazar, 14:15:57 Güncelleme: 17:04:41
AK Parti Sakarya (Adapazarı) ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda adayları açıkladı. Başkan Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından internette "AK Parti Sakarya'nın hangi ilçesinde kimi aday gösterdi? AK Parti'nin Sakarya ilçe belediye başkan adayları kim oldu?" gibi sorulara cevap arıyor...

AK Parti Sakarya (Adapazarı) ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Sakarya Belediye Başkan Adayı

EKREM YÜCE

AK Parti Sakarya (Adapazarı) ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

MUTLU IŞIKSU

Adapazarı

AK Parti Sakarya (Adapazarı) ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

ALİ KEMAL SOFU

Hendek

AK Parti Sakarya (Adapazarı) ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

FEVZİ KILIÇ

Erenler

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