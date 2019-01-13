AK Parti Sakarya (Adapazarı) ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste
AK Parti'nin Sakarya Belediye Başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti "Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda" Sakarya adayları açıkladı. Peki, AK Parti Sakarya Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste...
13 Ocak 2019 Pazar, 14:15:57 Güncelleme: 17:04:41
Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda adayları açıkladı. Başkan Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından internette "AK Parti Sakarya'nın hangi ilçesinde kimi aday gösterdi? AK Parti'nin Sakarya ilçe belediye başkan adayları kim oldu?" gibi sorulara cevap arıyor...
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