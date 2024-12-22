Abdullah Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri...

Abdullah Özdemir

2022 yılında Bağcılar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimle Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, göreve başladığı 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren kentsel dönüşüm, kent estetiği ve sosyal yaşam gibi önemli konularda projeler geliştirdi. Kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalarıyla dikkat çekti. Toplumun farklı kesimlerinden takdir toplayan Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin adayı olarak yüksek bir oy oranıyla yeniden Belediye Başkanı seçildi. Halkla yakın temas kurmayı esas alan yönetim anlayışı ve hayata geçirdiği sosyal projelerle yerel yönetimde örnek bir model sergiledi.