Abdullah Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri...

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yerel yönetimlerdeki başarılı çalışmalarıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Görev süresi boyunca hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Özdemir'in özel hayatı ve belediyecilik kariyeri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
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ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?
Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde "Deprem ve Yapılar" üzerine yüksek lisans yaparak eğitim hayatını sürdürdü.
Siyasete, Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda aktif görev alarak adım atan Özdemir, 2007-2013 yılları arasında Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Görev süresi boyunca, gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında gelişimini destekleyecek projeler geliştirdi ve bu süreçte gençlerin sesi olmayı başardı. Uluslararası düzeyde de eğitim alan Özdemir, SETA aracılığıyla Amerika Washington'da Orta Doğu ve uluslararası siyaset konularında bilgi birikimini artırdı. Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı bünyesinde Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev aldı.
Altın Karınca Ödülleri'nde Bağcılar Belediyesi iki ödüle layık görüldü.
2013 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden ayrılan Özdemir, aktif siyasetteki yerini koruyarak 2014 yılında AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bu dönemde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Teşkilatlanma, Çevre, Şehircilik ve Kültür birimlerinde önemli çalışmalar yürüttü. 2019 yılında tekrar İBB Meclis Üyesi seçilen Özdemir, beş yıl boyunca Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.