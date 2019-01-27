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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Antalya adaylarını tanıttı! AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

AK Parti'nin Antalya Belediye Başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti "Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda" Antalya adayları açıkladı. Peki, AK Parti Antalya Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste...

27.01.2019 11:14 - Son Güncelleme: 27.01.2019 16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Antalya adaylarını tanıttı! AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Antalya adaylarını tanıttı! AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Finike: Nail Dülgeroğlu (MHP)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Antalya adaylarını tanıttı! AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Korkuteli: Ömer İşlek (MHP)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Antalya adaylarını tanıttı! AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Kemer: Yusuf Üras (MHP)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Antalya adaylarını tanıttı! AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Alanya: Adem Murat Yücel (MHP)

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10 sn kaldı AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste
AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste