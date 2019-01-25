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Diyarbakır'da PKK'ya ait 8 sığınak bulundu! İşte içinden çıkanlar...

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi, 2 uzun namlulu silah, çok miktarda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

25.01.2019 10:42 - Son Güncelleme: 25.01.2019 10:43
Diyarbakır'da PKK'ya ait 8 sığınak bulundu! İşte içinden çıkanlar...

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hazro ilçelerindeki dağlık ve kırsal alanda 23 Ocak saat 23.00 itibarıyla jandarma komando timleriyle başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek Operasyonu"nun dün saat 22.00'de başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Diyarbakır'da PKK'ya ait 8 sığınak bulundu! İşte içinden çıkanlar...

Operasyonda teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan biri 25, biri 16 metrekare genişliğinde toplam 8 sığınağın imha edildiği belirtilen açıklamada, sığınaklarda ve toprağa gömülü bidonlarda ele geçirilenlere ilişkin şunlar kaydedildi:

Diyarbakır'da PKK'ya ait 8 sığınak bulundu! İşte içinden çıkanlar...

"G-3 piyade tüfeği, 7 şarjör, 7,62 milimetre çapında 254 fişek, 2 saatli mayın el yapımı patlayıcı devresi, patlayıcı düzeneğinde kullanılan tol düzeneği, 2 el telsizi, 5 pil bloku, 29 büyük ve 29 kalem pil, dizüstü bilgisayar bataryası, 250 metre elektrik kablosu, led ışığa bağlı kablo, 5 metre bakır kablo, bir kilogram gübre, 3 büyük ve 2 küçük tüp, çok sayıda giysi ve örgütsel doküman ile çok miktarda yaşam malzemesi.

Diyarbakır'da PKK'ya ait 8 sığınak bulundu! İşte içinden çıkanlar...

Operasyonda teröristlerin doğal mağaraya su temini amacıyla naylon poşetle kurdukları düzenek tespit edildi."

Diyarbakır'da PKK'ya ait 8 sığınak bulundu! İşte içinden çıkanlar...

Delil niteliği taşıyan silah, mühimmat ve malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, diğer malzemelerin ise yerinde imha edildiği bildirildi.

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