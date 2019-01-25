Diyarbakır'da PKK'ya ait 8 sığınak bulundu! İşte içinden çıkanlar...

"G-3 piyade tüfeği, 7 şarjör, 7,62 milimetre çapında 254 fişek, 2 saatli mayın el yapımı patlayıcı devresi, patlayıcı düzeneğinde kullanılan tol düzeneği, 2 el telsizi, 5 pil bloku, 29 büyük ve 29 kalem pil, dizüstü bilgisayar bataryası, 250 metre elektrik kablosu, led ışığa bağlı kablo, 5 metre bakır kablo, bir kilogram gübre, 3 büyük ve 2 küçük tüp, çok sayıda giysi ve örgütsel doküman ile çok miktarda yaşam malzemesi.