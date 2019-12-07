Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları altıncı gününde
Zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları, 22 kilometrekarelik alanda devam ediyor. Bölgede zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığının yarım metreyi aştığı, kar örtüsünün kayıp dağcıların üzerini örtmüş olması halinde tespitlerinin güç olacağı belirtildi.
Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.
1 Aralık'ta İstanbul'dan Bursa'ya gelen Mert Alpaslan ve Efe Sarp, araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ederek zirve istikametine yürüyüşe geçti. Akşam saatlerinde Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan yakınları, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.
Günün ilk ışıklarıyla 130 kişiyle devam eden arama çalışmaları, sarp arazi ve zaman zaman yarım metreyi aşan kar nedeniyle güçlükle ilerledi. İki arkadaşın, başka bir arkadaşlarına "Göller Bölgesine gidiyoruz" dediğinin belirlenmesi üzerine ekipler o bölgede yoğunlaştı ancak sonuç alınamadı.
Jandarma Özel Harekat (JÖH), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneğinden (BAKUT) ekiplerinin de katıldığı yerden arama ekiplerine hava araçları da destek verdi.
Çalışmaların üçüncü gününde Maden, Göller ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. Buralarda da iki arkadaşa ait herhangi bir ize rastlanmadı.
Yürüyüşe çıkarken genel uygulamanın aksine jandarmaya güzergahlarıyla ilgili bilgi vermediği belirlenen iki kişinin, bölgedeki son görüntüleri çevredeki tesislerin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde zeminin karlı ve havanın sisli olduğu görüldü.
Yoğun kar yağışı aramayı zorlaştırdı
Yoğun kar yağışının etkili olduğu yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı Uludağ zirvesinde, 4 Aralık'taki olumsuz hava koşulları aramaları güçleştirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesi de ekipleri zorladı. Görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle zaman zaman hava araçlarının çalışması durdu.