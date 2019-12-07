Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları altıncı gününde

Çalışmaların üçüncü gününde Maden, Göller ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. Buralarda da iki arkadaşa ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Yürüyüşe çıkarken genel uygulamanın aksine jandarmaya güzergahlarıyla ilgili bilgi vermediği belirlenen iki kişinin, bölgedeki son görüntüleri çevredeki tesislerin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde zeminin karlı ve havanın sisli olduğu görüldü.