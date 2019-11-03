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Başkan Erdoğan şehit edilen 9 aylık bebek Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü.

03.11.2019 19:04 - Son Güncelleme: 03.11.2019 19:07
Başkan Erdoğan şehit edilen 9 aylık bebek Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliğine geçti. Burada Vali Abdullah Erin ile görüşen Erdoğan, ardından da Büyükşehir Belediyesine geçerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü.

Başkan Erdoğan şehit edilen 9 aylık bebek Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü

ŞEHİT MUHAMMED BEBEĞİN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye ziyareti sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle de görüştüğü öğrenildi.

Başkan Erdoğan şehit edilen 9 aylık bebek Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü

Görüşmede Erdoğan'ın, yakından ilgilendiği Omar'ın kardeşlerine hediyeler verdiği kaydedildi.

Başkan Erdoğan şehit edilen 9 aylık bebek Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü
Başkan Erdoğan şehit edilen 9 aylık bebek Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü
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