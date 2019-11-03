Başkan Erdoğan şehit edilen 9 aylık bebek Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü
Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü.
03.11.2019 19:04
- Son Güncelleme: 03.11.2019 19:07
ŞEHİT MUHAMMED BEBEĞİN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye ziyareti sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle de görüştüğü öğrenildi.
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