Paraya para demiyor! Herkese örnek oldu! 70.000 TL yatırımla üretti 45 günde bir, 20 bin TL kazanıyor
Bolu Belediyesi, tarımsal projelerle halka yeni gelir kapıları açılması suretiyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) işbirliğinde kültür mantarı üretimi kursu açtı. Kursa katılıp tamamlayan Oğan Demiral, mantar yapımcılığı yapmaya karar verdi. Demiral, Seyit Mahallesi'nde aşağı yukarı 100 metrekarelik alanda 70 bin TL yatırım yaparak mantar üretim tesisi kurdu. Demiral, Bolu Belediyesi'nce alım garantisi verdiği kültür mantarlarının ilk hasadını aldı.
100 metrekarelik alanda 70 bin TL yatırım yaparak mantar üretim tesisi kurdu. 45-50 günde 20 bin lira ciro elde eden Demiral, Bolu Belediyesi'nce alım garantisi verdiği kültür mantarlarının ilk hasadını aldı. Ülkemizde en çok tercih edilen ve en çok tüketilen mantarlar; kültür mantarı ve istiridye mantarıdır. Bunları kestane mantarı ve kanlıca mantarı takip eder. En yaygın üretim, beyaz şapkalı kültür mantarındadır. İstiridye ve kültür mantarları yapı itibariyle farklı ortam koşullarında yetişir
BELEDİYE, ÜRETTİĞİMİZİ TAMAMEN ALIYOR
Mantar üretim işi için 4 personel çalıştırdığını anlatan Oğan Demiral, "Bir senedir bu işi yapıyordum. Ancak bilinçli olarak yapmıyordum. Belediyemizin açmış olduğu kurs sayesinde bilinçli olarak üretim yapmaya başladım. Yaklaşık 10 ton kapasiteli bir işletme burası.