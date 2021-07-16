Paraya para demiyor! Herkese örnek oldu! 70.000 TL yatırımla üretti 45 günde bir, 20 bin TL kazanıyor

100 metrekarelik alanda 70 bin TL yatırım yaparak mantar üretim tesisi kurdu. 45-50 günde 20 bin lira ciro elde eden Demiral, Bolu Belediyesi'nce alım garantisi verdiği kültür mantarlarının ilk hasadını aldı. Ülkemizde en çok tercih edilen ve en çok tüketilen mantarlar; kültür mantarı ve istiridye mantarıdır. Bunları kestane mantarı ve kanlıca mantarı takip eder. En yaygın üretim, beyaz şapkalı kültür mantarındadır. İstiridye ve kültür mantarları yapı itibariyle farklı ortam koşullarında yetişir