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Paraya para demiyor! Herkese örnek oldu! 70.000 TL yatırımla üretti 45 günde bir, 20 bin TL kazanıyor

Bolu Belediyesi, tarımsal projelerle halka yeni gelir kapıları açılması suretiyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) işbirliğinde kültür mantarı üretimi kursu açtı. Kursa katılıp tamamlayan Oğan Demiral, mantar yapımcılığı yapmaya karar verdi. Demiral, Seyit Mahallesi'nde aşağı yukarı 100 metrekarelik alanda 70 bin TL yatırım yaparak mantar üretim tesisi kurdu. Demiral, Bolu Belediyesi'nce alım garantisi verdiği kültür mantarlarının ilk hasadını aldı.

16.07.2021 10:33 - Son Güncelleme: 16.07.2021 10:33
Paraya para demiyor! Herkese örnek oldu! 70.000 TL yatırımla üretti 45 günde bir, 20 bin TL kazanıyor

100 metrekarelik alanda 70 bin TL yatırım yaparak mantar üretim tesisi kurdu. 45-50 günde 20 bin lira ciro elde eden Demiral, Bolu Belediyesi'nce alım garantisi verdiği kültür mantarlarının ilk hasadını aldı. Ülkemizde en çok tercih edilen ve en çok tüketilen mantarlar; kültür mantarı ve istiridye mantarıdır. Bunları kestane mantarı ve kanlıca mantarı takip eder. En yaygın üretim, beyaz şapkalı kültür mantarındadır. İstiridye ve kültür mantarları yapı itibariyle farklı ortam koşullarında yetişir

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Paraya para demiyor! Herkese örnek oldu! 70.000 TL yatırımla üretti 45 günde bir, 20 bin TL kazanıyor

BELEDİYE, ÜRETTİĞİMİZİ TAMAMEN ALIYOR

Mantar üretim işi için 4 personel çalıştırdığını anlatan Oğan Demiral, "Bir senedir bu işi yapıyordum. Ancak bilinçli olarak yapmıyordum. Belediyemizin açmış olduğu kurs sayesinde bilinçli olarak üretim yapmaya başladım. Yaklaşık 10 ton kapasiteli bir işletme burası.

Paraya para demiyor! Herkese örnek oldu! 70.000 TL yatırımla üretti 45 günde bir, 20 bin TL kazanıyor

10 ton karşılığında 2 buçuk ton mantar alıyoruz. Satışı konusunda belediye yardımcı oluyor. Bu büyük bir rahatlık. Belediye ürettiğimizi tamamen alıyor. Bu şekilde bir anlaşma yaptık. 4 personel çalıştırıyoruz. Yevmiye usulü çalışıyorlar. Bir tane de sabit personelimiz var" dedi.

Paraya para demiyor! Herkese örnek oldu! 70.000 TL yatırımla üretti 45 günde bir, 20 bin TL kazanıyor

45-50 GÜNDE 20 BİN TL CİRO

100 metrekarelik alanda yaklaşık 70 bin TL masrafla 45-60 günde 20 bin TL ciro elde edildiğini anlatan Demiral, "Alan olarak 100 metrekare bir alan gerekiyor. 50-60 bin TL civarı bir masrafla bu işe girebilirsiniz.

Paraya para demiyor! Herkese örnek oldu! 70.000 TL yatırımla üretti 45 günde bir, 20 bin TL kazanıyor

Yaklaşık 70 bin TL'lik masrafla 45-50 gün civarında bir 20 bin TL ciro sağlanabilir. Bu mantarın çıkımına göre değişebilir. Ortalama bir rakam vermek gerebilirse 50-60 günde 20 bin TL gibi bir ciro sağlanabilir" diye konuştu.