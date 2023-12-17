ŞAMPİYONLAR LİGİ FENOMENLERİNE KARA HABER | Mal varlıkları hızla satılacak! Düğmeye basıldı!

Arka arkaya yapılan operasyonlarla suç örgütleri çökertildi, fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu. İlgili bakanlıklar, el konulan güzellik salonu, eğlence mekanı gibi iş yerlerinin hızla satılması için düğmeye bastı.
Son dönemde yapılan operasyonlarla çok sayıda suç örgütü lideri yakalandı, çeteler çökertildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği fenomen soruşturmalarında önce Dilan-Engin Polat çifti, ardından da 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdikleri çok sayıda isim hakkında soruşturma başlatıldı, mahkeme kararı ile mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine TMSF kayyum atadı.
Fenomen ve çete operasyonları sonucunda el konulan çok sayıda güzellik salonundan eğlence mekanına, lokantadan hamburgerci kadar iş yeri devlet denetimine geçmiş oldu.