Af çıktı mı? Yargı reformu paketi onaylandı mı? Ceza infaz yasası son durum nedir? Af yasası son dakika haberi
Af yasası için önemli ve son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda af yasası ile ilgili gelişmeleri takip eden milyonlar bir an evvel af yasasının çıkmasını istiyor. Af yasası ile birlikte binlerce mahkum tahliye olacak. Son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan "af yasası için çalışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız gereken ilgiyi gösteriyor. Af yasasıyla alakalı yeni düzenlemeler olacak. Kimseyi mağdur etmemek için çalışmalar yapılıyor. Ancak beklenti çok fazla, herkesin çıkması mümkün değil." açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından af bekleyen binlerce insan da umutlandı. 1 Ekim sonrasında yeni düzenlemeler ile birlikte af yasasının meclisten geçmesi bekleniyor. Peki son dakika af yasası çıktı mı? Yargı reformu paketi onaylandı mı? Ceza infaz yasası son durum nedir?
Af yasası çıkarsa binlerce mahkum ceza evlerinden çıkacak. Af yasasıyla alakalı 31 Ağustos Cumartesi günü yaşanan son gelişmeleri sizler için aktaralım. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformu ile ilgili bir açıklama yaptı ve "Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla hazırlanan 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu düzenlemenin "Bütün Türkiye'nin metni" olduğunu belirtti. Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, hükümetimizin, devletimizin milletimize sözüdür, taahhüdüdür." dedi. İşte detaylar. Af, genel anlamda, bir kişinin kusurunun bağışlanması demektir. Bütün toplumların aileden başlayarak, okulda ve toplum içinde nasıl davranılacağına ilişkin kuralları vardır. Bu kurallara aykırı hareket etmek suç ya da kabahat olarak kabul edilir.
AF YASASI NASIL OLACAK?
Yargı paketinin çerçevesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çizildi. Meclis'teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Nafaka ve diğer düzenlemeler yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayına bırakılacak.
80 BİN KADER MAHKUMU SERBEST KALABİLİR
Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin hazırladığı, içinde ceza infaz sisteminde değişiklik hükümlerinin de yer aldığı yargı paketinin tatil öncesi Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklifin kanunlaşması durumunda, son yapılan hesaplamalara göre cezaevlerindeki 80 binin üzerinde tutuklu ve hükümlünün serbest kalacağı belirtiliyor.
FETÖ DAVALARINDAKİ AKSAMALAR DA GÜNDEMDE
AK Partililerin imzasına açılan teklifte, istinaf mahkemelerinin verdiği beş senenin altındaki cezalarla ilgili kesinleşmiş yargı kararlarının Yargıtay'ın temyiz incelemesine açılması öngörülüyor. Mevcut sistemde beş seneye kadar hapis cezasını gerektiren suçlarda temyiz mercii istinaf mahkemeleri.