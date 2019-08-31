Af çıktı mı? Yargı reformu paketi onaylandı mı? Ceza infaz yasası son durum nedir? Af yasası son dakika haberi

Af yasası için önemli ve son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda af yasası ile ilgili gelişmeleri takip eden milyonlar bir an evvel af yasasının çıkmasını istiyor. Af yasası ile birlikte binlerce mahkum tahliye olacak. Son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan "af yasası için çalışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız gereken ilgiyi gösteriyor. Af yasasıyla alakalı yeni düzenlemeler olacak. Kimseyi mağdur etmemek için çalışmalar yapılıyor. Ancak beklenti çok fazla, herkesin çıkması mümkün değil." açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından af bekleyen binlerce insan da umutlandı. 1 Ekim sonrasında yeni düzenlemeler ile birlikte af yasasının meclisten geçmesi bekleniyor. Peki son dakika af yasası çıktı mı? Yargı reformu paketi onaylandı mı? Ceza infaz yasası son durum nedir?

31.08.2019 12:55 - Son Güncelleme: 31.08.2019 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





