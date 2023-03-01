Asrın felaketini yaşayan 11 ilde kentsel dönüşüme karşı 351 dava! CHP ve TMMOB yüz binleri çürük evlere mahkum etti
"Deprem ülkesi" olarak nitelendirilen Türkiye'de yapılmak istenen kentsel dönüşüm projelerine CHP'li belediyeler ve Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları tarafından açılan davalarla engel olundu. Sadece 2015-2023 yılları arasında Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerine karşı tüzel kişilerce 768, gerçek kişilerce ise 6 bin 438 dava açıldı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte depremlerden etkilenen 11 ilde ise kentsel dönüşüm projelerine karşı 351 dava açıldı. Projeler engellenerek yüz binlerce insan çürük evlere mahkum edildi.
Türkiye'de depreme dayanıklı olmayan yapıların dönüştürülmesi amacıyla çok sayıda kentsel dönüşüm projesi hazırlandı. Afet anında can ve mal kaybına yol açma riski bulunduğu belirlenen alanlarla ilgili Bakanlar Kurulu "riskli alan" kararları aldı.
CHP VE TMMOB KENTSEL DÖNÜŞÜME ADETA SAVAŞ AÇTI
2015-2023 yılları arasında kentsel dönüşüme karşı tüzel kişiler 768, gerçek kişilerce 6 bin 438 adet olmak üzere toplam 7 bin 206 adet açıldı.
AFET BÖLGELERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI 351 DAVA AÇILDI
Afet bölgelerinde kentsel dönüşüme karşı açılan davalara bakıldığında, Adana'da tüzel kişilerce 10, gerçek kişilerce 235 olmak üzere toplam 245, Adıyaman'da 2, Diyarbakır'da 5, Elazığ'da 5, Gaziantep'te 10, Hatay'da 29, Kahramanmaraş'ta 12, Malatya'da 14, Şanlıurfa'da ise 29 davanın açıldığı görüldü.