Yarından itibaren geçerli BİM-A101-ŞOK-Migros-Carrefoursa marketlerde yeni dönem: Yasaklanıyor!
Marketlere giden milyonları ilgilendiriyor. Tek tek açıklama yapıldı! Bundan sonra BİM-A101-ŞOK-Migros-Carrefoursa marketlerde... Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlardan yararlanılabilecek. Mallar, uygun şartlarda korunup taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak. Ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak.
Marketlerdeki ürünlerle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından ürünlerin uygun şartlara göre ambalajlanıp satılmasına karar verildi. Buna göre, ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir gibi ürünler kapalı olarak, balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak gibi ürünler ise açık alanda satılacak. Tekrar kullanılabilir ambalajlar her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek. Dolu ambalajlar en fazla 30 kilogram ağırlığında olacak.
KAPALI SATILACAK ÜRÜNLER LİSTESİ
Soğuk zincire tabi ürünler ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nekdarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yeni dünya ve zerdali olarak belirlendi.
AÇIK ALANLARDA SATILACAK ÜRÜNLERİN LİSTESİ
Büyük mağaza ve zincir mağazalarda yıl boyu açık alanda satılabilecek ürünler balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil ve badem olarak listelendi.