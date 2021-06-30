Yarından itibaren geçerli BİM-A101-ŞOK-Migros-Carrefoursa marketlerde yeni dönem: Yasaklanıyor!

Marketlerdeki ürünlerle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından ürünlerin uygun şartlara göre ambalajlanıp satılmasına karar verildi. Buna göre, ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir gibi ürünler kapalı olarak, balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak gibi ürünler ise açık alanda satılacak. Tekrar kullanılabilir ambalajlar her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek. Dolu ambalajlar en fazla 30 kilogram ağırlığında olacak.