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Yerel yönetimler belli oluyor | 57 milyon seçmen sandık başında

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Yaklaşık 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi Doğu illerde saat 16.00'da sona erecekken, Batı illerde ise saat 17.00'da sona erecek.

31.03.2019 09:00 - Son Güncelleme: 31.03.2019 09:00
Yerel yönetimler belli oluyor | 57 milyon seçmen sandık başında

Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi başladı. Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Yerel yönetimler belli oluyor | 57 milyon seçmen sandık başında

Seçimde, yaklaşık 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.

Yerel yönetimler belli oluyor | 57 milyon seçmen sandık başında

OY VERME KRİTERLERİ

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak.

Yerel yönetimler belli oluyor | 57 milyon seçmen sandık başında

Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Yerel yönetimler belli oluyor | 57 milyon seçmen sandık başında

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

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