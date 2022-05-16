Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da belli oldu! İşte rakamlar

"KURBAN EDİLECEK HAYVAN TAMAMIYLA SAĞLIKLI OLMALIDIR"

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, "Kurbanlık hayvan seçiminde kanuni formalitelerinin yanında sağlık ve dini yönden dikkat edilmesi gereken kurallar mevcuttur. Kurban bayramında vatandaşlarımızın da sağlıklı ve güvenli hayvanlardan kurban yapmaları için; sığır, manda ve deve gibi büyükbaş hayvan satın alacakların, hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığını, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacakların ise hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.