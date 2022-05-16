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Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da belli oldu! İşte rakamlar

Kurban Bayramına 2 ay kala vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman? Kurban alırken nelere dikkat etmeli? kurban fiyatları ne kadar oldu? Sorularının yanıtlarını arıyor. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kurbanlık fiyatlarının belli olmaya başladığını açıkladı.

16.05.2022 14:15 - Son Güncelleme: 16.05.2022 14:15
Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da belli oldu! İşte rakamlar

Kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda önerilerde bulunan Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, "Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemlidir" dedi.

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Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da belli oldu! İşte rakamlar

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, vatandaşların kurban seçerken serbest veteriner hekimlerin görev aldığı ya da denetimi altında bulunan yerlerden hayvan seçmeleri ve de almalarının sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da belli oldu! İşte rakamlar

Gebelik açısından bakıldığı zaman dişi hayvan seçiminden uzak durulması gerektiğini söyleyen Yıldız, kurban edilecek hayvanın tamamıyla sağlıklı olması gerektiğini belirten Yıldız, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemeyeceğini aktardı.

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da belli oldu! İşte rakamlar

"KURBAN EDİLECEK HAYVAN TAMAMIYLA SAĞLIKLI OLMALIDIR"
Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, "Kurbanlık hayvan seçiminde kanuni formalitelerinin yanında sağlık ve dini yönden dikkat edilmesi gereken kurallar mevcuttur. Kurban bayramında vatandaşlarımızın da sağlıklı ve güvenli hayvanlardan kurban yapmaları için; sığır, manda ve deve gibi büyükbaş hayvan satın alacakların, hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığını, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacakların ise hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da belli oldu! İşte rakamlar

Başka ilden sevk edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ise "Veteriner Sağlık Raporu" olup olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir. Kurbanlık hayvan seçiminde serbest veteriner hekimlerden gerekli olan desteği her zaman alabilirsiniz. Öncelikle kurban edilecek hayvan tamamıyla sağlıklı olmalıdır. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemlidir.

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