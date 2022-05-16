Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da belli oldu! İşte rakamlar
Kurban Bayramına 2 ay kala vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman? Kurban alırken nelere dikkat etmeli? kurban fiyatları ne kadar oldu? Sorularının yanıtlarını arıyor. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kurbanlık fiyatlarının belli olmaya başladığını açıkladı.
"KURBAN EDİLECEK HAYVAN TAMAMIYLA SAĞLIKLI OLMALIDIR"
Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, "Kurbanlık hayvan seçiminde kanuni formalitelerinin yanında sağlık ve dini yönden dikkat edilmesi gereken kurallar mevcuttur. Kurban bayramında vatandaşlarımızın da sağlıklı ve güvenli hayvanlardan kurban yapmaları için; sığır, manda ve deve gibi büyükbaş hayvan satın alacakların, hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığını, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacakların ise hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
Başka ilden sevk edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ise "Veteriner Sağlık Raporu" olup olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir. Kurbanlık hayvan seçiminde serbest veteriner hekimlerden gerekli olan desteği her zaman alabilirsiniz. Öncelikle kurban edilecek hayvan tamamıyla sağlıklı olmalıdır. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemlidir.