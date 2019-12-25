Başkan Erdoğan dikkat çekmişti! İdlib’ten sınıra yoğun göç dalgası sürüyor

Suriye'nin İdlib kentine yapılan bombardıman nedeniyle İdliblilerin Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelere yoğun göç dalgası sürüyor. Göç yolundaki İdliblilere, İHH yardım eli uzatıyor. Malezya'da düzenlenen 'Kuala Lumpur Zirvesi'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Bakınız şu anda İdlib'den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Şu anda zaten 4 milyon insan var, 50 bin kişi daha geliyor" demişti.

25.12.2019 12:23 - Son Güncelleme: 25.12.2019 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





