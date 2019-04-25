2019 seçim ücretleri yattı mı? YSK 31 Mart sandık görevlisi parası ne zaman ödenecek?

31 Mart sandık görevlisi ücretleri yattı mı? 31 Mart yerel seçimlerinde görev yapan yüz binlerce vatandaş bu soruya yanıt aramaya başladı. Sandık görevlisi ücretleri, başkan, üyeler, şoför, memur ve hizmetliler olarak değişiklik gösteriyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne kadar? 2019 seçim ücretleri yattı mı? 31 Mart sandık görevlisi parası ne zaman ödenecek?