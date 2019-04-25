2019 seçim ücretleri yattı mı? YSK 31 Mart sandık görevlisi parası ne zaman ödenecek?
Seçim ücretleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında bulunuluyor. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonrası sandık görevlileri, ücretlerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Bazı illerde ödemeler yapılırken, bazı illerde henüz yapılmadı. Peki, seçim ücretleri yattı mı? 2019 YSK 31 Mart sandık görevlisi parası ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
25.04.2019 17:23
- Son Güncelleme: 25.04.2019 17:23
31 Mart sandık görevlisi ücretleri yattı mı? 31 Mart yerel seçimlerinde görev yapan yüz binlerce vatandaş bu soruya yanıt aramaya başladı. Sandık görevlisi ücretleri, başkan, üyeler, şoför, memur ve hizmetliler olarak değişiklik gösteriyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne kadar? 2019 seçim ücretleri yattı mı? 31 Mart sandık görevlisi parası ne zaman ödenecek?
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