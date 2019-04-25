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2019 seçim ücretleri yattı mı? YSK 31 Mart sandık görevlisi parası ne zaman ödenecek?

Seçim ücretleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında bulunuluyor. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonrası sandık görevlileri, ücretlerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Bazı illerde ödemeler yapılırken, bazı illerde henüz yapılmadı. Peki, seçim ücretleri yattı mı? 2019 YSK 31 Mart sandık görevlisi parası ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

25.04.2019 17:23 - Son Güncelleme: 25.04.2019 17:23
2019 seçim ücretleri yattı mı? YSK 31 Mart sandık görevlisi parası ne zaman ödenecek?

31 Mart sandık görevlisi ücretleri yattı mı? 31 Mart yerel seçimlerinde görev yapan yüz binlerce vatandaş bu soruya yanıt aramaya başladı. Sandık görevlisi ücretleri, başkan, üyeler, şoför, memur ve hizmetliler olarak değişiklik gösteriyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne kadar? 2019 seçim ücretleri yattı mı? 31 Mart sandık görevlisi parası ne zaman ödenecek?

2019 seçim ücretleri yattı mı? YSK 31 Mart sandık görevlisi parası ne zaman ödenecek?

31 MART SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ YATTI MI?

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde sandık görevlisi olanların bazılarının ücretleri ödenmeye başlandı. Bazı illerde ise ödemelerin Mayıs ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor.

Peki, seçim ücretleri ne kadar?

2019 seçim ücretleri yattı mı? YSK 31 Mart sandık görevlisi parası ne zaman ödenecek?

SEÇİM ÜCRETLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

Başkan ve Üyeler 261,00 TL

2019 seçim ücretleri yattı mı? YSK 31 Mart sandık görevlisi parası ne zaman ödenecek?

Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

2019 seçim ücretleri yattı mı? YSK 31 Mart sandık görevlisi parası ne zaman ödenecek?

Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

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