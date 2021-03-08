Adalet Bakanlığı 1442 personel alımı şartları! İŞKUR Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Gündemde en çok araştırılanlar arasında Adalet Bakanlığı personel alımı şartları yer alıyor. İŞKUR üzerinden başvuruları alınan Adalet Bakanlığı personel alımı için yoğun ilgi görülüyor. Yüzbinlerce vatandaş memur olma hayali kuruyor ve nerelerde açık pozisyon olduğunu yakından takip ediyor. Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1442 personel alımı yapılacak. Peki İŞKUR Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Işte konuya dair tüm detaylar…
Gündemde en çok araştırılanlar arasında Adalet Bakanlığı personel alımı şartları yer alıyor. İŞKUR üzerinden başvuruları alınan Adalet Bakanlığı personel alımı için yoğun ilgi görülüyor. Yüzbinlerce vatandaş memur olma hayali kuruyor ve nerelerde açık pozisyon olduğunu yakından takip ediyor. Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1442 personel alımı yapılacak. Peki İŞKUR Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Işte konuya dair tüm detaylar…
Adalet Bakanlığı 1441 personel alımı şartları nelerdir? İŞKUR Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen, memur olma hayali ile yanıp tutuşan binlerce vatandaş İŞKUR sitesinde yoğunluk oluşturuyor. Adalet Bakanlığı 1441 personel alımı başvuruları için 8 Mart yani bugün son gün. İşte detaylar…
Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1442 personel alacak. Yayınlanan ilana göre başvurular, 8 Mart'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.Ankara'da 110, Yozgat'ta 35 ve Rize'de 10 temizlik görevlisi kadrosuna başvurular, 8 Mart'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
Asıl ve yedek adaylar 18-24 Mart'ta belgeleri teslim edecek
Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.
Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.
Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek.
Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.
Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.