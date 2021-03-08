Ne zaman emekli olurum? Bugün emekli olsam 4A-4B ve 4C'li olarak kaç TL maaş alırım? Emeklilik yaşı hesaplama!
Emeklik yaşına yakın adaylar ne kadar emekli ücreti alırım sualini akıllarından sıklıkla geçiyor. Emekli olacakları günü bekleyen milyonlarca çalışan, emeklilik yaşı hesaplama harekâtları ve emeklilik zamanına müteveccih bilgileri araştırmaya devam ediyor. Özellikle 2021 senesinin Mart ayı ilerlerken, emeklilik zamanına ilişkin bilgilerle alakalı araştırmalar yoğunlaştı. Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Peki, emeklilik yaşı neye göre hesaplanır? İşte, 2021 SGK emeklilik yaşı hesaplamasıyla ilgili ayrıntılar.
Emekli olacakları günü bekleyen milyonlarca çalışan, emeklilik yaşı hesaplama işlemleri ve emeklilik zamanına yönelik bilgileri araştırmaya devam ediyor. Özellikle 2021 yılının Mart ayı ilerlerken, emeklilik zamanına yönelik bilgilerle ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Ne zaman emekli olacağım sorusu, aktif çalışma hayatını tamamlamaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sıklıkla gündeme geliyor. Sosyal güvenlik sistemi içerisinde prim günler kapsamında emekli olacakları günü bekleyen kamu ve özel sektör çalışanları, emeklilik yaşında etkili olan şartları öğrenmek istiyor. Peki, emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?
'NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?' DİYORSANIZ İŞTE ŞARTLAR!
Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılıyor. İşçi, memur, Bağ-Kurlu ve erkek çalışan, kadın çalışan fark etmiyor; emeklilik için 3 koşul gerekiyor;
1- Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.
2- Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.
3- Yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.
Bu 3 koşulun, yani belirli süre çalışılmış olması, bu süre içinde prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması gerekiyor ki, emekli olunabilsin. Bunlardan biri bile eksik olursa, emekli olunamıyor.
İŞE BAŞLAMA TARİHİNE GÖRE ERKEK SİGORTALILARIN EMEKLİLİK YAŞI
- İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1976 ve öncesi olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri şartıyla, yaş sınırı olmadan emekli olmaya hak kazanırlar.
- İlk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1976 ile 23 Mayıs 1979 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri ve 44 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1979 ile 23 Kasım 1980 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri ve 45 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1980 ile 23 Mayıs 1982 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5075 gün prim ödemeleri ve 46 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1982 ile 23 Kasım 1983 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5150 gün prim ödemeleri ve 47 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1983 ile 23 Mayıs 1985 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5225 gün prim ödemeleri ve 48 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1985 ile 23 Kasım 1986 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5300 gün prim ödemeleri ve 49 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.