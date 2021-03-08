Ne zaman emekli olurum? Bugün emekli olsam 4A-4B ve 4C'li olarak kaç TL maaş alırım? Emeklilik yaşı hesaplama!

1- Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.



2- Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.



3- Yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.



Bu 3 koşulun, yani belirli süre çalışılmış olması, bu süre içinde prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması gerekiyor ki, emekli olunabilsin. Bunlardan biri bile eksik olursa, emekli olunamıyor.