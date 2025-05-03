Çöken balkonun yanındaki apartmanda oturan Bekir Aksu, "Molozlar yanıma düştü. Ufak bir parçada kafama geldi. Allah korudu. 5-6 parça düştü. Korkmadım. Bir çocuğun kafasına düştü moloz. Hastaneye gitti Hayati tehlikesi yoktu sanırım kanama vardı sadece.Bina boşaltılalı 1 ay oldu biz de yan binada oturuyoruz. Yıkılacağı için boşaltıldı. Yan binaya girerken oldu olay" dedi.