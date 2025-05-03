İstanbul'da son günlerde peş peşe birçok deprem yaşandı. Son oalrak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşen depremin ardından İstanbul'daki kentsel dönüşüm problemi de bir kez daha gündeme geldi.
Depremin ardından İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın balkonu çöktü.
1 KİŞİ YARALANDI
Bu sırada binanın önünden geçen 2 kişiden biri, kopan beton parçalarının altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çöken balkonun yanındaki apartmanda oturan Bekir Aksu, "Molozlar yanıma düştü. Ufak bir parçada kafama geldi. Allah korudu. 5-6 parça düştü. Korkmadım. Bir çocuğun kafasına düştü moloz. Hastaneye gitti Hayati tehlikesi yoktu sanırım kanama vardı sadece.Bina boşaltılalı 1 ay oldu biz de yan binada oturuyoruz. Yıkılacağı için boşaltıldı. Yan binaya girerken oldu olay" dedi.