SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Bahçelievler'de balkon çöktü! O anlar kamerada

Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaraereğlisi açıklarında gereçleşen deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Deprem panik yaratırken, Bahçelievler'de yıkım çalışmaları devam eden bir binanın balkonunun çöktüğü öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 14:13 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 14:19
Marmara Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Bahçelievler’de balkon çöktü! O anlar kamerada

İstanbul'da son günlerde peş peşe birçok deprem yaşandı. Son oalrak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Bahçelievler'de yıkım sırasında balkon depremle çöktü!

Marmara Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Bahçelievler’de balkon çöktü! O anlar kamerada

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşen depremin ardından İstanbul'daki kentsel dönüşüm problemi de bir kez daha gündeme geldi.

Marmara Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Bahçelievler’de balkon çöktü! O anlar kamerada

Depremin ardından İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın balkonu çöktü.

Marmara Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Bahçelievler’de balkon çöktü! O anlar kamerada

1 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada binanın önünden geçen 2 kişiden biri, kopan beton parçalarının altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Marmara Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Bahçelievler’de balkon çöktü! O anlar kamerada

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Binanın tamamen yıkılması için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.

Marmara Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Bahçelievler’de balkon çöktü! O anlar kamerada

Çöken balkonun yanındaki apartmanda oturan Bekir Aksu, "Molozlar yanıma düştü. Ufak bir parçada kafama geldi. Allah korudu. 5-6 parça düştü. Korkmadım. Bir çocuğun kafasına düştü moloz. Hastaneye gitti Hayati tehlikesi yoktu sanırım kanama vardı sadece.Bina boşaltılalı 1 ay oldu biz de yan binada oturuyoruz. Yıkılacağı için boşaltıldı. Yan binaya girerken oldu olay" dedi.