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Son dakika haberi: İstanbul'da korkulan oldu! Kovid-19'da sayı iki katına çıktı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in açıklaması korkuttu.

27.07.2020 09:02 - Son Güncelleme: 27.07.2020 09:03
Son dakika haberi: İstanbul'da korkulan oldu! Kovid-19'da sayı iki katına çıktı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 16 test yapıldı, 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1010 kişi de iyileşti.

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Son dakika haberi: İstanbul'da korkulan oldu! Kovid-19'da sayı iki katına çıktı


Toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, vaka sayısı 226 bin 100, vefat sayısı 5 bin 613 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika haberi: İstanbul'da korkulan oldu! Kovid-19'da sayı iki katına çıktı

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1249, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 387, iyileşen hasta sayısı ise 209 bin 487 oldu.

Son dakika haberi: İstanbul'da korkulan oldu! Kovid-19'da sayı iki katına çıktı



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi: İstanbul'da korkulan oldu! Kovid-19'da sayı iki katına çıktı

ÇAPA'DA KORKUTAN ARTIŞ
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, hastanelerine başvuran hasta sayısında artış yaşandığı uyarısında bulundu.

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