GaleriGüncel

ANKA-S yerli ve milli “uydu haberleşme sistemi” testlerini tamamladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii iştiraki olan CTECH şirketi tarafından üretilen uydu haberleşme sistemi testleri, ANKA-S üzerinde başarıyla tamamlandı.

28.12.2019 15:13 - Son Güncelleme: 28.12.2019 15:13
ANKA-S yerli ve milli “uydu haberleşme sistemi” testlerini tamamladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen ve Türkiye'nin uydu üzerinden kontrol edilen ilk ve tek İHA'sı ANKA'lar yoluna milli uydu haberleşme sistemi ile devam ediyor.

ANKA-S yerli ve milli “uydu haberleşme sistemi” testlerini tamamladı

SÜREÇ TAMAMLANDI
ANKA için üretilen yerli uydu haberleşme sistemi tüm kalifikasyon ve fonksiyonel testlerini başarıyla tamamlanmasının ardından ANKA-S'e entegre edilen uydu haberleşme sistemi ile uçuş testleri tamamlandı. Bu entegrasyon ile ANKA üzerindeki bir alt sistemin daha yerlileştirme ve millileştirme süreci tamamlanmış oldu.

ANKA-S üzerinde test edilen uydu haberleşme sisteminin, geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin kendi öz kaynakları ile 17 ayda ürettiği AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı için de kullanılması hedeflendiği ifade edildi.

ANKA-S yerli ve milli “uydu haberleşme sistemi” testlerini tamamladı

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor.

İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar..

ANKA-S yerli ve milli “uydu haberleşme sistemi” testlerini tamamladı

Son yıllardaki atılımlarımızdan dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonlarda da Mehmetçik'in en yakın arkadaşı oldu. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kullandığı ve kullanacağı yerli ve milli silahlar.

ANKA-S yerli ve milli “uydu haberleşme sistemi” testlerini tamamladı

ARMA ZIRHLI MUH. ARACI - OTOKAR

Karanlıkta, siste, dumanda görüyor, ilerliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İşte MİT’in yeni karargâh binası
Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İşte MİT’in yeni karargâh binası