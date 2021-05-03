Tam kapanma uzatılacak mı? Ne zaman normalleşmeye geçilecek? Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmaya girdi. Kabine Toplantısı'ndan çıkan karara göre, 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanma uygulanacak. Peki tam kapanma uzatılacak mı? Ne zaman normalleşmeye geçilecek? Kafe ve restoranlar açılacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları…
03.05.2021 14:18
- Son Güncelleme: 03.05.2021 14:18
Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının her geçen gün artması ve 60 binleri görmesinin ardından hükümet tedbirleri sıklaştırma kararı aldı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, kısmi kapanmanın yeterli gelmediğini bu nedenle 17 günlük tam kapanmaya geçileceğini açıkladı.
MARKET VE BAKKALLAR 10:00-17:00 ARASI AÇIK
*Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.