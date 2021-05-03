RAMAZAN İMSAKİYE
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Tam kapanma uzatılacak mı? Ne zaman normalleşmeye geçilecek? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmaya girdi. Kabine Toplantısı'ndan çıkan karara göre, 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanma uygulanacak. Peki tam kapanma uzatılacak mı? Ne zaman normalleşmeye geçilecek? Kafe ve restoranlar açılacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları…

03.05.2021 14:18 - Son Güncelleme: 03.05.2021 14:18
Tam kapanma uzatılacak mı? Ne zaman normalleşmeye geçilecek? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının her geçen gün artması ve 60 binleri görmesinin ardından hükümet tedbirleri sıklaştırma kararı aldı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, kısmi kapanmanın yeterli gelmediğini bu nedenle 17 günlük tam kapanmaya geçileceğini açıkladı.

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Tam kapanma uzatılacak mı? Ne zaman normalleşmeye geçilecek? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Söz konusu tam kapanma Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde kararlaştırılmıştı.
KISITLAMA NE ZAMAN BİTECEK?
İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Tam kapanma uzatılacak mı? Ne zaman normalleşmeye geçilecek? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Tam kapanma uzatılacak mı? Ne zaman normalleşmeye geçilecek? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayan olan tam kapanmanın, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanacağı açıklandı ancak ilerleyen günlerde sürecin uzayıp uzamayacağı belli olacak.

Tam kapanma uzatılacak mı? Ne zaman normalleşmeye geçilecek? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

MARKET VE BAKKALLAR 10:00-17:00 ARASI AÇIK
*Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.