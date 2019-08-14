Abdulhamit Gül'den son dakika af yasası açıklaması!
Af Yasası - Cezaevlerinde mahkumların ve ailelerinin hayatlarında şu sıralar tek konuştukları şey af. Bütün mahkumların gündeminde af var. Cezaevinde umutlu bir bekleyiş varken dışarıda da mahkum yakınlarının umutlu bekleyişleri devam ediyor. Adalet Bakan'ı Abdulhamit Gül'den son dakika af açıklaması geldi. 1 Ekim sonrasında TBMM gündeminde yer alacak konuların başında af meselesi geliyor. Af, genel anlamda, bir kişinin kusurunun bağışlanması demektir. Bütün toplumların aileden başlayarak, okulda ve toplum içinde nasıl davranılacağına ilişkin kuralları vardır. Bu kurallara aykırı hareket etmek suç ya da kabahat olarak kabul edilir.
Abdulhamit Gül'den son dakika af yasası açıklaması! Af yasası çıkacak mı? Mahkum ve tutuklulara müjde! Af yasası ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den flaş bir açıklama geldi. Gül, ceza infaz yasası çalışmaları ile ilgili bilgi verdi ve yasanın ne zaman Meclis'e geleceğini açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımız'ın çalışması var" diyerek Meclis açıldığında af konusunu gündeme getireceklerinin müjdesini verdi.
ADALET BAKANI'NDAN AF AÇIKLAMASI
Af yasası ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken gözlerin çevrildiği Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ilk kez konuştu. Gül ceza infaz yasası ile ilgili soruya, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.
AF YASASI NASIL OLACAK?
Yargı paketinin çerçevesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çizildi. Meclis'teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Nafaka ve diğer düzenlemeler yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayına bırakılacak.
80 BİN KADER MAHKUMUNA MÜJDE GELEBİLİR
Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin hazırladığı, içinde ceza infaz sisteminde değişiklik hükümlerinin de yer aldığı yargı paketinin tatil öncesi Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklifin kanunlaşması durumunda, son yapılan hesaplamalara göre cezaevlerindeki 80 binin üzerinde tutuklu ve hükümlünün serbest kalacağı belirtiliyor.