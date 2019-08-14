GaleriGüncel

Tatilciler dönüş yolunda oraya akın etti

Ankara, Konya ve Aksaray sınırının kesiştiği bölgede kalan Tuz Gölü'ne, Kurban Bayramı tatilinden dönüşe geçenler akın etti. Ziyaretçiler, manzaranın fotoğrafını çekip, çıplak ayakla suda yürüdü.

14.08.2019 16:03 - Son Güncelleme: 14.08.2019 16:38
Tatilciler dönüş yolunda oraya akın etti

Kapalı havza özelliği olan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamasının yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Tatilciler dönüş yolunda oraya akın etti

Kurban Bayramı tatilinden dönenlerin uğramasıyla Tuz Gölü, kalabalıklaştı.

Tatilciler dönüş yolunda oraya akın etti

Yerli- yabancı turistlerin ilgisini çeken göle gelenler, sığ olduğu için çıplak ayakla suyun içinde gezebiliyor.

Tatilciler dönüş yolunda oraya akın etti

Bazı ziyaretçiler, ayak hastalıklarına iyi geldiği söylenen tuzlu suda ayaklarına ve vücutlarına masaj yapıyor.

Tatilciler dönüş yolunda oraya akın etti

Ziyaretçilerden Dursun Baltacı, "Ailemle Tuz Gölü'nü gezmeye geldik. Şu an burası adeta yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Uzak Doğu'dan gelen turistleri de gördük. Tuz Gölü'nün harika doğal yapısı var" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Abdulhamit Gül'den son dakika af yasası açıklaması!
Abdulhamit Gül'den son dakika af yasası açıklaması!