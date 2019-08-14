Tatilciler dönüş yolunda oraya akın etti

Ziyaretçilerden Dursun Baltacı, "Ailemle Tuz Gölü'nü gezmeye geldik. Şu an burası adeta yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Uzak Doğu'dan gelen turistleri de gördük. Tuz Gölü'nün harika doğal yapısı var" dedi.