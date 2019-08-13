CHP'li belediyenin yönettiği Küçükçekmece'de vatandaşların "kötü koku" isyanı

"KOKUDAN DOLAYI KİMSE YOK"

Vatandaşlar kokunun parkın hemen yakınında bulunan belediyeye ait atık toplama merkezinde kurban atıklarının bekletilmesinden kaynaklandığını öne sürdü. Yürüyüş yolundan burnunu kapatarak geçen Mevlüt Turan, "Millet çok rahatsız hepimiz çok rahatsızız bu kokudan dolayı. Kurban kesimi oldu, orada da çöp atıkları var, atıyorlar, oradan kokuyor. Bayramdan önce buralar dolup taşıyordu. Şimdi kimse yok kokudan dolayı" dedi. Köpeğiyle beraber yürüyüş yapan İranlı Behreng Goderzi ise "Bugün daha fazla koku var. Bayramdan itibaren koku çok fazla oldu. Evlere kadar geliyor. Pencereyi açmak zorundayız ama koku var" diye konuştu. Üç çocuğuyla parka çıkan Saniye Bezirgan da, "Çocuklarla sürekli çıkıyoruz. ama koku bizi tedirgin ediyor. Hastalık olabilir. Koku evin içine kadar geliyor. Birçok insan şikayet ediyor bundan. Dışarıdan geliyor, bayram sürecinde daha sık oldu. Herkes kurban kesildi ondan sanıyor" dedi.