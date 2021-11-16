HAVA DURUMU| Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'a flaş uyarı! Saatte 60 km
Milyonlarca kişi plan yapmadan önce "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını ararken Meteoroloji'den yeni tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamasında "kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor" denildi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri ile Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu