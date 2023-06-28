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Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneleri doldurmaya başladı

Son dakika haberleri... Her sene Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu sene de acemi kasaplar kurban keserken kendini yaraladı.

28.06.2023 09:48 - Son Güncelleme: 28.06.2023 10:03
Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneleri doldurmaya başladı

Hastanelerin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı.

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Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneleri doldurmaya başladı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneleri doldurmaya başladı

Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.

Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneleri doldurmaya başladı
Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneleri doldurmaya başladı
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