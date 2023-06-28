Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneleri doldurmaya başladı
Son dakika haberleri... Her sene Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu sene de acemi kasaplar kurban keserken kendini yaraladı.
28.06.2023 09:48 - Son Güncelleme: 28.06.2023 10:03
Hastanelerin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı.
Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.