Başkan Erdoğan Togg'un direksiyonunda: Tekerine taş değmesin... Araç rengi için işaret ettiği Emine Erdoğan kararını verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Togg'un direksiyonuna geçerek yerli otomobili test etti. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg.." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, ilk seri üretimi aracını satın alma siparişini tekrar ileterek "Otomobilin rengine Emine Hanım'la karar vereceğiz" dedi. Emine Erdoğan, 'Twitter adresinden yaptığı açıklamada seçtiği rengi açıkladı.
29.10.2022 18:31 - Son Güncelleme: 29.10.2022 23:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi.