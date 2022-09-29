Aman dikkat! Bu burçlarla evlenenlerin hayatı tepe taklak oluyor! Hemen uzaklaşılması gereken burçlar
Her insanın belli başlı hayalleri vardır. Ama şüphesiz ki çoğu insanın ortak hayali mutlu bir yuva kurma hayalidir. İnsanlar mutluluklarına ulaşmak için birçok fedakarlık yaparlar ancak bazen bunlara rağmen mutlu olamazlar. Çünkü mutluluk görecelidir. Tek bir mutluluk türü yoktur. Her insan mutluluğu kendine göre yorumlar ve buna göre yaşamaya çalışır. Bu sebepten dolayı çoğu insan mutluluk konusunda ortak paydada buluşamaz.
29.09.2022 12:12 - Son Güncelleme: 29.09.2022 12:12
Mutluluğun farklı yorumlanmasındaki en önemli etkenlerden biri de burçlardır. Öyle burçlar var ki neredeyse bir insana en kötü gelen insanlar o burçta toplanmış gibi. Kötü olmak ise her zaman kötü şeyler yapmak birine zarar vermek anlamına gelmemektedir. Bir insan başka bir insanı mutsuz ediyorsa ona iyi gelmiyorsa o insan kötüdür. Bu yazımızda ise sizlere insanlara kötü gelen burçlardan bahsedeceğiz.