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Aman dikkat! Bu burçlarla evlenenlerin hayatı tepe taklak oluyor! Hemen uzaklaşılması gereken burçlar

Her insanın belli başlı hayalleri vardır. Ama şüphesiz ki çoğu insanın ortak hayali mutlu bir yuva kurma hayalidir. İnsanlar mutluluklarına ulaşmak için birçok fedakarlık yaparlar ancak bazen bunlara rağmen mutlu olamazlar. Çünkü mutluluk görecelidir. Tek bir mutluluk türü yoktur. Her insan mutluluğu kendine göre yorumlar ve buna göre yaşamaya çalışır. Bu sebepten dolayı çoğu insan mutluluk konusunda ortak paydada buluşamaz.

takvim.com.tr
29.09.2022 12:12 - Son Güncelleme: 29.09.2022 12:12
Aman dikkat! Bu burçlarla evlenenlerin hayatı tepe taklak oluyor! Hemen uzaklaşılması gereken burçlar

Mutluluğun farklı yorumlanmasındaki en önemli etkenlerden biri de burçlardır. Öyle burçlar var ki neredeyse bir insana en kötü gelen insanlar o burçta toplanmış gibi. Kötü olmak ise her zaman kötü şeyler yapmak birine zarar vermek anlamına gelmemektedir. Bir insan başka bir insanı mutsuz ediyorsa ona iyi gelmiyorsa o insan kötüdür. Bu yazımızda ise sizlere insanlara kötü gelen burçlardan bahsedeceğiz.

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Aman dikkat! Bu burçlarla evlenenlerin hayatı tepe taklak oluyor! Hemen uzaklaşılması gereken burçlar

İşte Uzak Durulması Gereken Burçlar

Aslan Burcu: Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Aslan burcu genellikle kendilerine güvenmeleri ve kibirli olmalarıyla bilinirler.

Aman dikkat! Bu burçlarla evlenenlerin hayatı tepe taklak oluyor! Hemen uzaklaşılması gereken burçlar

Bu burç özellikle menfaatçi olmalarıyla ünlüdür. Aslan burcu bir erkeğin sevgilisi ya da eşiyseniz ne olursa olsun dikkatli olmalısınız. Çünkü Aslan Burcu için menfaatleri her şeyden önce gelmektedir.

Aman dikkat! Bu burçlarla evlenenlerin hayatı tepe taklak oluyor! Hemen uzaklaşılması gereken burçlar

Başak Burcu: Sırada düzen takıntılı olan başak burcu var. Bu burcun oldukça titiz ve düzene takıntılı olduğu hemen hemen herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

Aman dikkat! Bu burçlarla evlenenlerin hayatı tepe taklak oluyor! Hemen uzaklaşılması gereken burçlar

Özellikle bu huyları yüzünden evlilik sırasında eşlerini oldukça zorlayabiliyorlar. Başak burcu erkeklerinin birçoğunun evliliklerinde eşlerini mutsuz ettikleri bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda.

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