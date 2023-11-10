A B AB 0 + - tüm kan gruplarını unutun! 43 kişinin damarlarında geziyor! Dünyanın en değerli altın kanı

Altın kan dünya genelinde sadece 43 kişide bulunmasıyla sadece bir kan grubu olarak biliniyor. Rhnull'un nadirliği ve değeri bilim dünyasında hala çözülememiş birçok soruyu beraberinde getiriyor. Ancak bu eşsiz kan grubu, tıp ve bilim alanında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Rhnull, bilimsel olarak Rhesusnull olarak adlandırılan bir kan grubudur. Aşırı nadir olması ve diğerleri için büyük bir değer taşıması nedeniyle genellikle "altın kan" olarak anılıyor.
Dünya üzerinde yaşayan 8 milyar insanın içinde, sadece 43 kişinin sahip olduğu bir kan grubu bulunuyor. 1961 yılında Avustralyalı bir kadında keşfedilen Rhnull, adeta bir efsane haline gelmiş ve "altın kan" olarak anılıyor.
Dünya genelinde bilinen dört ana kan grubu olan A, B, AB ve O'nun yanı sıra, sadece 43 kişide bulunan bu özel kan grubu, gerçekten de altın değerindedir.
ALTIN KAN GRUBU: 43 KİŞİDE GİZLİ
Altın kan grubuna sahip olanların sayısı oldukça sınırlıdır. Bilimsel olarak onaylanmış sadece 43 vaka bulunmaktadır. Bu özel kan grubu dünya genelinde 50'den az kişide bulunmasıyla bilinir. Rhnull'un eşsizliği ve nadirliği, ona "altın kan" unvanını kazandırmıştır.