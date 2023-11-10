A B AB 0 + - tüm kan gruplarını unutun! 43 kişinin damarlarında geziyor! Dünyanın en değerli altın kanı

Altın kan dünya genelinde sadece 43 kişide bulunmasıyla sadece bir kan grubu olarak biliniyor. Rhnull'un nadirliği ve değeri bilim dünyasında hala çözülememiş birçok soruyu beraberinde getiriyor. Ancak bu eşsiz kan grubu, tıp ve bilim alanında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Rhnull, bilimsel olarak Rhesusnull olarak adlandırılan bir kan grubudur. Aşırı nadir olması ve diğerleri için büyük bir değer taşıması nedeniyle genellikle "altın kan" olarak anılıyor.