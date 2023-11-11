İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI | 2023 listesi güncellendi! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte güncel sıralama...

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılının askeri gücü en yüksek ülkelerini sıraladı. Global Firepower tarafından yapılan liste hazırlanırken ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Peki bu listede Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte 2023'ün en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…
Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklandı. Türkiye'nin sıralaması listeye damga vurdu. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması:
100- KAMERUN.
99-MOĞOLİSTAN
98-ZİMBABVE