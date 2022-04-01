🕌81 İL RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ 2022! Diyanet TÜM il ve ilçeler 30 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa...

İLK İFTAR - İLK SAHUR!

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki 90 bin camide cemaatle kılınacak. Ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

İlk imsak yarın saat 04.14'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de yapılacak.

Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.25'te İzmir'de olacak, son iftar ise 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

İlk gün Kırklareli ve Sinop'ta 14 saat 27 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 12 dakikayla en kısa oruç tutulacak.