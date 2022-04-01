🕌81 İL RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ 2022! Diyanet TÜM il ve ilçeler 30 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa...
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Ramazan imsakiyesi takvimini internet sitesinden yayınladı. Maneviyetle buluşulan Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayıp 1 Mayıs'ta sona erecek. Ramazanın gelmesiyle başta İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Kocaeli olmak üzere vatandaşlar ramazan sahur (imsak) ve iftar saatlerini araştırıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 81 il 2022 imsakiyesini sizler için derledik. İftar ve sahur takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte başta İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir olmak üzere tüm illerin sahur ve iftar vakitleri 2022!
Milyonlarca Müslüman vatandaş, maneviyatın en yükseldiği ay olan Ramazan ayında ilk gününden son gününe kadar dini görevlerini yerine getirmek isteyenler oruç ibadetinde bulunuyor. 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 1 Mayıs Pazar günü ise sona erecek. Ankara, İstanbul, İzmir Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir imsakiye başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar vakti ve sahur vakti saatleri yayınlandı.
İLK İFTAR - İLK SAHUR!
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki 90 bin camide cemaatle kılınacak. Ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.
İlk imsak yarın saat 04.14'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de yapılacak.
Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.25'te İzmir'de olacak, son iftar ise 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.
İlk gün Kırklareli ve Sinop'ta 14 saat 27 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 12 dakikayla en kısa oruç tutulacak.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAKİYE 2022
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Ramazan imsakiyesi takvimini resmi internet sitesinden yayınladı. Biz de sizler için il il sahur ve iftar saatlerini derledik.
🙏İŞTE 81 İL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ;