81 il için liste çıktı! Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçeleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ait nüfus verilerini 2024 yılının ilk aylarında açıkladı. Bu kapsamda Türkiye'nin en düşük nüfusa sahip ilçeleri de gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin toplam nüfusu geçtiğimiz yıl 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. Ancak bazı ilçeler bu büyük rakamın içinde oldukça küçük nüfuslara sahip. İşte nüfusu en az olan ilçeler!