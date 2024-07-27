81 il için liste çıktı! Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçeleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ait nüfus verilerini 2024 yılının ilk aylarında açıkladı. Bu kapsamda Türkiye'nin en düşük nüfusa sahip ilçeleri de gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin toplam nüfusu geçtiğimiz yıl 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. Ancak bazı ilçeler bu büyük rakamın içinde oldukça küçük nüfuslara sahip. İşte nüfusu en az olan ilçeler!
Türkiye'nin nüfusu, 2023 yılında bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377'ye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını paylaşarak ülkenin en düşük nüfuslu beş ilçesini de duyurdu. İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip bu sessiz köşeleri!
TÜRKİYE'NİN EN AZ NÜFUSA SAHİP İLÇELERİ
Türkiye'nin nüfusu hızla artmaya devam ederken, bazı ilçeler sakin ve huzurlu yapısını koruyor. İşte o ilçeler:
5 - Han, Eskişehir