🤲🏻8 Nisan en yeni Ramazan'a özel CUMA Mesajları 2022! Resimli, dualı, hadisli, kısa yazılı Cuma sözleri! Cuma - Ramazan ikisi bir arada mesajlar...
Hadisli, dualı ve ayetli cuma mesajları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanlar için önemli günlerden biri olan cuma günü için camiler hazırlandı. Sabah erken saatlerinde başlayan cuma mesajları aramaları hız kesmeden devam ediyor. Sizler için en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. Sizde sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza en yeni cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte hadisli, ayetli, dualı, resimli ve en yeni 2022 cuma mesajları!
06.04.2022 23:51 - Son Güncelleme: 06.04.2022 23:52
Resimli Cuma mesajları 2022 galerisini sizler için haberimizde derledik. Cuma günü müslümanlar için, haftanın en önemli günü sayılır. Sevgili Peygamberimiz: "Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Adem Aleyhisselam o gün yaratıldı. O gün cennete girdirildi, o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet Cumadan başka bir günde kopmayacaktır." "Cuma gününün içinde öyle bir saat vardır ki Allah duaları kabul eder." buyurmuştur. Ramazan ayına özel gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajları haberimizde.