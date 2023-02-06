7.4’lük deprem sonrası tatili olan İLLER LİSTESİ! 6,7,8,9,10 Şubat 2023 OKULLAR TATİL Mİ? 10 İLE UYARI! Hatay ,Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa...

Fuat Oktay konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Okullarımızın tatil edilmesi hususu var. Milli Eğitim Bakanımızla da Cumhurbaşkanımızla da hemen görüştük. 10 ilimizle alakalı hasarın etkinlik düzeyine göre de okullarımızın tatil süresini belirliyor olacağız. Onu da bugün ya da yarın en geç açıklamış oluruz. Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bunu değerlendireceğiz."