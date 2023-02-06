7.4'lük deprem sonrası tatili olan İLLER LİSTESİ! 6,7,8,9,10 Şubat 2023 OKULLAR TATİL Mİ? 10 İLE UYARI! Hatay ,Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa...
Deprem sonrası tatil olan iller listesi! Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "An itibariyle 284 vefatımız, 2 bin 323 yaralımız var" dedi. Peki, okullar tatil mi? Okullar kaç gün tatil? İşte detaylar...
Deprem sonrası okul tatili olan iller listesi merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 6,7,8,9,10 Şubat 2023 okul tatili olan iller listesi...
Fuat Oktay konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Okullarımızın tatil edilmesi hususu var. Milli Eğitim Bakanımızla da Cumhurbaşkanımızla da hemen görüştük. 10 ilimizle alakalı hasarın etkinlik düzeyine göre de okullarımızın tatil süresini belirliyor olacağız. Onu da bugün ya da yarın en geç açıklamış oluruz. Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bunu değerlendireceğiz."
MERSİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada,
"Mersin İlimiz genelinde 06.02.2023 Pazartesi günü eğitime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'da meydana gelen deprem, Mersin İlimizde de hissedilmiştir. Çok geçmiş olsun. İlimiz genelinde şu ana kadar tespit edilen veya bildirilen can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.