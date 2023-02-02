Kar yağışı altında yapılan kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu! Bakan Akar Yunan'ı uyardı: "Hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz"

Birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muhabere imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, ferdi ile toplu eğitimin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikata, 17 ülkenin askeri personeli katılıyor.