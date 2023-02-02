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Haberler Güncel Kar yağışı altında yapılan kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu! Bakan Akar Yunan'ı uyardı: "Hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz"

Kar yağışı altında yapılan kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu! Bakan Akar Yunan'ı uyardı: "Hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023"ün fiili bölümü, aralarında yerli üretimlerin de olduğu silah ve sistemlerin hedefleri tam isabetle vurmasıyla tamamlandı. Türkiye'nin diyalog çağrılarının zafiyet, "oldubittiye müsaade etmeyiz" söylemlerinin ise tehdit olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Hakkımızı, hukukumuzu korumakta, kollamakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz." dedi.

takvim.com.tr
AJANSLAR
02.02.2023 17:48 - Son Güncelleme: 02.02.2023 17:49
Kar yağışı altında yapılan kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu! Bakan Akar Yunan’ı uyardı: Hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen birleşik, müşterek kış tatbikatı kar yağışı altında devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kar yağışı altında yapılan kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu! Bakan Akar Yunan’ı uyardı: Hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz

Birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muhabere imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, ferdi ile toplu eğitimin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikata, 17 ülkenin askeri personeli katılıyor.

Kar yağışı altında yapılan kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu! Bakan Akar Yunan’ı uyardı: Hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan de izlediği tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri, taarruz harekatıyla başladı.

Kar yağışı altında yapılan kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu! Bakan Akar Yunan’ı uyardı: Hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz

Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) tarafından belirlenen hedefler, toplarla vurulurken bir hedefi de Bayraktar TB2 imha etti.

Kar yağışı altında yapılan kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu! Bakan Akar Yunan’ı uyardı: Hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz

HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU
Derin harekat kapsamında havan bölüğünün sis atışları yaptığı faaliyette, ZMA atışlarının ardından bölgeye F-16'lar yönlendirildi.

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