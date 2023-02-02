Kar yağışı altında yapılan kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu! Bakan Akar Yunan'ı uyardı: "Hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz"
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023"ün fiili bölümü, aralarında yerli üretimlerin de olduğu silah ve sistemlerin hedefleri tam isabetle vurmasıyla tamamlandı. Türkiye'nin diyalog çağrılarının zafiyet, "oldubittiye müsaade etmeyiz" söylemlerinin ise tehdit olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Hakkımızı, hukukumuzu korumakta, kollamakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz." dedi.
02.02.2023 17:48 - Son Güncelleme: 02.02.2023 17:49
9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen birleşik, müşterek kış tatbikatı kar yağışı altında devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan de izlediği tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri, taarruz harekatıyla başladı.