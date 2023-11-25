SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlar ile Jandarma İl Komutanlıklarında atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. İşte isim isim liste...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlar ile Jandarma İl Komutanlıklarında atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şöyle:
Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Mikrobiyoloji Üyeliğine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Özgür Yanılmaz görevlendirilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Necati Öztürk, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince İbrahim Yılmaz atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince;
- Gabon Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Can İncesu,
- Belarus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Küresel Konular Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Cem Işık, atanmıştır.