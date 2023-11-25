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SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlar ile Jandarma İl Komutanlıklarında atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. İşte isim isim liste...

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 00:44 Güncelleme 25 Kasım 2023, 01:25
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlar ile Jandarma İl Komutanlıklarında atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şöyle:

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! 2

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Mikrobiyoloji Üyeliğine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Özgür Yanılmaz görevlendirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Necati Öztürk, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! 3

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince İbrahim Yılmaz atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince;
- Gabon Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Can İncesu,
- Belarus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Küresel Konular Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Cem Işık, atanmıştır.

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