HSK’nın ’2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi’ yayımlandı: 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi! İşte isim isim atama listesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'nin yayımlandığı bilgisini, "Ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" ifadeleriyle paylaştı.

Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim.

Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz."